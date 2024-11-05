Шнякин выделил игрока «Спартака», который не похож на других

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался об игре хавбека «Спартака» Данила Пруцева.

«Он 100% важный игрок, не вижу других таких в «Спартаке». Самое главное — это под комбинационную игру», — приводит слова Шнякина «Чемпионат».

По мнению журналиста, выбор в пользу Мартинса помогает соперникам, так как он не очень хорошо действует под давлением.

В текущей кампании 24-летний Пруцев появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

Сегодня, 5 ноября, «Спартак» примет «Ростов» в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка запланирован на 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.