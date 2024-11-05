Камоцци сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Абаскаля

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», оценил нынешнюю команду. По словам Камоцци, «красно-белые» под руководством Деяна Станковича гораздо сильнее «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Конечно, «Спартак» при Станковиче намного сильнее и опаснее для соперников, чем раньше. Команду Абаскаля нельзя даже сравнить с нынешней. Абсолютно разные вещи», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Станковича отстаёт на 11 очков.

Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле.