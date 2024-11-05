«Он не враг себе»: Смородская высказалась о возможном трансфере Кордобы в «Спартак»

В прессе писали о том, что нападающий Джон Кордоба может перейти в «Спартак». Впрочем, во вторник было объявлено о продлении контракта колумбийского футболиста с «Краснодаром» - до середины 2027 года.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала союз «Краснодара» и Кордобы идеальным, а также прокомментировала возможный трансфер форварда в «Спартак».

«Ну Кордоба же не враг сам себе, чтобы переходить в «Спартак». Зачем ему это? В «Краснодаре» он борется за чемпионство», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Краснодар» после четырнадцати туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (36 очков), а «Спартак» - пятое (25 очков).