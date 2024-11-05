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Агент Галдамеса отреагировал на слухи о конфликте в «Крыльях Советов»

05 Ноября 2024 • 18:12 Комментировать
Акрон
2:0
Крылья Советов

Фернандо Феличевич, агент защитника «Крыльев Советов» Томаса Галдамеса, высказался о конфликте между игроками самарской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что российские футболисты «Крыльев Советов» поговорили на повышенных тонах с легионерами в перерыве матча с «Акроном» (0:2).

«Я бы хотел отметить, что у Томаса очень хорошие отношения как с российскими, так и с иностранными игроками в клубе», — цитирует агента «Чемпионат».

В текущем сезоне Галдамес принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

После 14 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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