Гендиректор «Динамо» высказался о критике в адрес Лички

Павел Пивоваров, который работает на должности генерального директора «Динамо», дал комментарий по поводу критики в адрес тренера команды Марцела Лички.

«Критика Марцела Лички? Не читаем подобное. Я уже говорил, что на сегодня по игре к команде вопросов нет. Сезон ещё не закончился, и итоги промежуточные мы ещё не подводим», - цитирует Пивоварова Sport24.

После четырнадцати туров «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички смога набрать 27 очков (восемь побед, три ничьи, три поражения).

Во вторник «Динамо» проведёт кубковый матч против «Локомотив». Не пропустите текстовую трансляцию.