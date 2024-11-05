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Гендиректор «Динамо» высказался о критике в адрес Лички

05 Ноября 2024 • 18:08 Комментировать

Павел Пивоваров, который работает на должности генерального директора «Динамо», дал комментарий по поводу критики в адрес тренера команды Марцела Лички.

«Критика Марцела Лички? Не читаем подобное. Я уже говорил, что на сегодня по игре к команде вопросов нет. Сезон ещё не закончился, и итоги промежуточные мы ещё не подводим», - цитирует Пивоварова Sport24.

После четырнадцати туров «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички смога набрать 27 очков (восемь побед, три ничьи, три поражения).

Во вторник «Динамо» проведёт кубковый матч против «Локомотив». Не пропустите текстовую трансляцию.

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