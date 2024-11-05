В «Динамо» рассказали, какой результат по итогам сезона устроит клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, каким результатом по итогам сезона он будет доволен.

— Мы говорили уже о нашем целевом месте. Результат, который позволит его достигать, нас удовлетворит. Чемпионство? Это место в тройке, — цитирует Пивоварова Sport24.

После 14 туров подопечные Марцела Лички находятся на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 27 зачетных баллов. Отставание от третьей позиции составляет четыре очка.

В ближайшем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН». Встреча между командами состоится 9 ноября.