Канчельскис похвалил «Краснодар» за новый контракт Кордобы

Андрей Канчельскис прокомментировал громкую новость вторника из мира Российской премьер-лиги. «Краснодар» и звёздный колумбиец Джон Кордоба подписали новое трудовое соглашение.

«Если человеку комфортно, его всё устраивает, то почему бы не подписать контракт? Или они сделали такое предложение, от которого нельзя было отказаться. Молодцы, сохранили хорошего нападающего», - делится Канчельскис с Metaratings.

К слову, прошедшим летом Кордобу хотел переманить к себе московский «Спартак».

На данный момент у Кордобы в активе 14 проведённых матчей в рамках РПЛ и Кубка России, в них он забил восемь голов и оформил шесть голевых передач.