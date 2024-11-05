Селихов ответил, хочет ли вернуться в сборную России

Вратарь Александр Селихов в интервью для пресс-службы «Спартака» ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в национальную сборную России.

«Игрок, у которого есть амбиции и мотивация, всегда хочет играть за национальную команду своей страны. Пусть сейчас и нет официальных матчей, но это всё же сборная!» - сказал 30-летний Селихов.

Отметим, что в последний раз в ряды российской сборной Александр Селихов вызывался в марте 2023 года.

Добавим, что в текущем месяце сборная России проведёт два домашних товарищеских матча – против Брунея и Сирии. Игры пройдут 15 и 19 ноября соответственно.