Назван клуб, в котором мог оказаться Гилерме

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что опытный голкипер Маринато Гилерме мог оказаться в донском клубе. Однако причину того, почему Гилерме не перешёл в «Ростов», он не назвал.

«Вопрос по Антону Шунину открылся и закрылся в отпуске, Антон до последнего не знал, что будет. С ним переговоров не было. А Маринато мы рассматривали. У нас он был одним из первых», - цитирует Кафанова Metaratings.

Напомним, что Гилерме с лета 2024 года – свободный агент. Бразилец покинул московский «Локомотив», в системе «железнодорожников» легионер находился с 2007 года на протяжении 17 лет.