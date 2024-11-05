Селихов вспомнил самый сложный момент в «Спартаке»

Голкипер Александр Селихов ранее в «Спартаке» часто сталкивался с травмами. У футболиста спросили, когда он переживал самый сложный момент в московском клубе.

«Когда Руй Витория возглавил «Спартак», я прошёл сборы, набрал хорошую форму, но на разминке перед товарищеским матчем оторвалась связка пальца руки. Снова выбыл на четыре месяца. Было тяжело психологически», - слова Селихова приведены на сайте «Спартака».

Селихов отметил, что в то время ему помогала любовь к футболу и стремление доказать, что его ничего не может сломить.

Напомним, что в октябре Александр Селихов покорил отметку в 100 матчей за «Спартак». Вратарь представляет «красно-белых» с начала 2017 года.

Прямо сейчас «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.