Погребняк: «Винить нужно не Рошу, а неквалифицированное судейство Сухого»

Экс-игрок «Спартака» Павел Погребняк поделился комментарием о драке в столичном дерби.

Напомним, в 14-м туре чемпионата России «Спартак» одолел на выезде ЦСКА со счетом 2:0. В начале второго тайма произошла массовая стычка, в ходе которой Виллиан Роша и Руслан Литвинов были удалены.

«Винить нужно не Рошу, а неквалифицированное судейство Сухого. Человек допустил масштабную драку в дерби, это только на его совести», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

По мнению эксперта, если бы судья вовремя остановил игру и показал бы Роше желтую карточку, то на этом эпизод бы закончился.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 25 очков. ЦСКА идет на шестой строчке, набрав 24 балла.