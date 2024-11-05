Селихов: «Называть себя чемпионом в составе «Спартака» мне сложно»

Вратарь Александр Селихов перешёл в «Спартак» по ходу чемпионского сезона 2016/2017. У футболиста спросили, чувствовал ли он себя участником «золотой» истории «красно-белых» при проведённом всего одном матче.

«Неоднозначные ощущения. С одной стороны, я почти не играл – и называть себя чемпионом мне сложно. С другой – создавал конкуренцию Артёму Реброву, переживал за ребят и был вместе с ними», - слова Селихова приведены на сайте «Спартака».

Напомним, что в 2017 году «Спартак» стал чемпионом России под руководством Массимо Карреры. С тех пор «красно-белые» титул Премьер-лиги не выигрывали. Прямо сейчас, после четырнадцати туров чемпионата, спартаковцы располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.