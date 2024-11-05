Маухуб назвал свой любимый европейский клуб и любимого игрока

Форвард московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб назвал своего самого любимого игрока, а также европейский футбольный клуб, который поддерживает.

«Любимая же команда за пределами Марокко? Лондонский «Арсенал». Если же говорить о кумире из мирового футбола, то назову Пьера-Эмерика Обамеянга», - говорит Маухуб для пресс-службы «Динамо».

Обамеянг был игроком «Арсенала» с 2018 по 2021 годы, стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии в рядах «канониров».

Напомним, что Маухуб пополнил «Динамо» прошедшим летом. Марокканский форвард в 11 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах забил пять голов и оформил две голевые передачи.