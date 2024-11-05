Селихов назвал худший матч в «Спартаке»

Вратарь Александр Селихов провёл ровно 100 матчей за «Спартак». Футболист в интервью для клубной пресс-службы «красно-белых» выделил лучшие и худшие матчи для себя и команды.

Со знаком плюс Селихов выделил еврокубковые матчи против «Легии» (победа 1:0 на выезде в Лиге Европы), «Севильи» (победа 5:1 дома в Лиге чемпионов) и «Наполи» (победа 2:1 дома в Лиге Европы). Со знаком же минус вратарь отметил поражение на «Энфилде» в гостях у «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«0:7 от «Ливерпуля» на «Энфилде». С другой стороны, далеко не всем в принципе доводится выйти на поле этого стадиона. К тому же дома мы сыграли вничью, хотя тогда тройка Мане - Фирмино - Салах была на пике, а под ними играл Коутинью», - сказал Селихов.

Отметим, что сейчас российские клубы не выступают в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА.