Селихов: «Горд, что удалось набрать сто игр за великий «Спартак»

Голкипер Александр Селихов в октябре покорил отметку в 100 матчей за «Спартак». Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Это для меня значимое событие, но в то же время понимаю, что за почти восемь лет провёл очень мало матчей. Тем не менее горд, что удалось набрать сто игр за великий «Спартак», - слова Селихова приведены на сайте «красно-белых».

Александру Селихову 30 лет. За «Спартак» он выступает с начала 2017 года после трансфера из «Амкара».

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Во вторник команда проведёт кубковый поединок против «Ростова».