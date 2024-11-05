Са предположил, когда снова сможет сыграть за «Краснодар»

Легионер «Краснодара» Виктор Са высказался о своём здоровье. В последнем матче его команды, против «Оренбурга» в рамках РПЛ (4:0) он хромал, когда покидал футбольное поле при уходе на замену.

«Как себя чувствую? Все нормально, ничего серьезного. Думаю, к «Рубину» буду готов», - делится Са с «РБ Спорт».

Напомним, что Са пополнил «Краснодар» зимой 2024 года, стал с клубом серебряным призёром РПЛ. В текущем сезоне у него накопилось семь голевых действий за «быков» в рамках прошедших 18 матчей.

«Краснодар» сыграет против «Рубина» в воскресенье, 10 ноября в рамках 15 по счёту тура текущего сезона РПЛ.