«Динамо» попросило не вызывать Лунёва в сборную России – Кафанов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о ситуации с голкиперами незадолго до старта ноябрьского сбора.

«Матвей Сафонов останется в «ПСЖ», Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И ещё «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунёва на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

По словам Кафанова, по итогам ближайшего тура Российской премьер-лиги вызов в сборную России может получить ещё один вратарь.

Отметим, что в это месяце сборная России проведёт товарищеские матчи против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).