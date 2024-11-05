«Спартак» подал заявление – клуб хочет отменить удаление Литвинова

В «Спартаке» считают несправедливым удаление полузащитника Руслана Литвинова в дерби против ЦСКА. Как известно, Литвинов получил красную карточку после возникшей потасовки.

Теперь «Спартак» направил заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. «Красно-белые» хотят добиться отмены удаления Литвинова. Об этом рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК.

«КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову», - цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

«Спартак», напомним, обыграл ЦСКА на выезде со счётом 2:0. Команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.