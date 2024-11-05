Корнеев отреагировал на продление контракта Кордобы

Известный футбольный функционер Игорь Корнеев дал комментарий по поводу продления контракта нападающего Джона Кордобы. Во вторник «Краснодар» объявил о заключении с колумбийцем трудового соглашения до конца сезона 2026/2027.

«Новый контракт Кордобы – это отличная новость для «Краснодара» и игрока. Кордоба уже доказал, что является системообразующим футболистом команды, и доказывает свой уровень каждый год. Прекрасная работа!» - цитирует Корнеева «Чемпионат».

«Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги после четырнадцати туров. Команда Мурада Мусаева ещё ни разу не проиграла (одиннадцать побед и три ничьи). Кордоба в десяти играх сезона РПЛ забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.