В «Динамо» дали комментарий по Александру Мостовому

Александр Мостовой, который планирует в обозримом будущем начать тренерскую карьеру, действительно пройдёт стажировку в «Динамо». Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе «бело-голубых».

«Да, тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошёл стажировку у нас», - комментарий динамовцев приводит «Матч ТВ».

Напомним, что ранее у Александра Мостового сорвалась стажировка в «Спартаке».

На текущий момент московское «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В четырнадцати турах команда Марцела Лички набрала 27 очков.