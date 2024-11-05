Во вторник «Краснодар» порадовал армию своих болельщиков информацией о продлении контракта с форвардом Джоном Кордобой. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «быки» планируют продлить трудовое соглашение с ещё одним легионером – с полузащитником Кевином Ленини.

В сезоне 2024/2025 Ленини провёл за «Краснодар» 18 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола.

«Краснодар» после четырнадцати туров Премьер-лиги занимает в турнирной таблице первое место. Команда Мурада Мусаева до сих пор имеет ноль в графе поражений (одиннадцать побед и три ничьи).