Кашчелан: «Чемпионат России на Балканах популярен»

Экс-футболист «Балтики» Младен Кашчелан заявил, что на Балканах следят за чемпионатом России.

«У нас есть спутниковые каналы, которые каждые выходные транслируют все матчи РПЛ. Чемпионат России в наших странах достаточно популярен», - цитирует Кашчелана Metaratings.

Отметим, что Кашчелан входил в тренерский штаб Саши Илича в «Пари НН», Младен завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.

В последнее время всё больше и больше балканских футболистов и тренеров приезжает в чемпионат России, серб Деян Станкович является наставником «Спартака», а Марко Николич возглавляет московский ЦСКА.