Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кашчелан: «Чемпионат России на Балканах популярен»

05 Ноября 2024 • 15:06 Комментировать

Экс-футболист «Балтики» Младен Кашчелан заявил, что на Балканах следят за  чемпионатом России.

«У нас есть спутниковые каналы, которые каждые выходные транслируют все матчи РПЛ. Чемпионат России в наших странах достаточно популярен», - цитирует Кашчелана Metaratings.

Отметим, что Кашчелан входил в тренерский штаб Саши Илича в «Пари НН», Младен завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.

В последнее время всё больше и больше балканских футболистов и тренеров приезжает в чемпионат России, серб Деян Станкович является наставником «Спартака», а Марко Николич возглавляет московский ЦСКА.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Младен Кашчелан
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Месси может вернуться в «Барселону» «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Спартак» принял решение по Пруцеву Ямаль назвал лучшего игрока в мире Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
15:39 · Россия. Премьер-лига
Корнеев отреагировал на продление контракта Кордобы
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» дали комментарий по Александру Мостовому
15:06 · Россия. Премьер-лига
Кашчелан: «Чемпионат России на Балканах популярен»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Лесовой ответил, деградирует ли РПЛ
14:34 · Россия. Премьер-лига
Ещенко сравнил «Краснодар» и «Зенит»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Три клуба хотели подписать Боселли летом
14:07 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Успех «Краснодара» - процентов 80 заслуга Кордобы»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: «Локомотив» готов бороться за первое место»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Камоцци упомянул «Спартак», комментируя продление контракта Кордобы
13:52 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказал мнение о дерби «Динамо» - «Локомотив»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Лесовой – о финансах: В АЕЛе теряю в разы
13:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина»: «Россия заслуживает возвращения в еврокубки»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий - о Кордобе: «Правильный ход от «Краснодара»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Деменко прокомментировал новую сделку «Краснодара» и Кордобы
13:10 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе рассказал, как повлияет новый контракт Кордобы на игроков «Краснодара»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Пименов выбрал фаворита в матче «Спартак» - «Ростов»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Бабич ответил на вопрос о матче со сборной России
12:49 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит» 3
12:25 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на новый контракт Кордобы с «Краснодаром»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил новую сделку Кордобы с «Краснодаром»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Стала известна новая зарплата Кордобы в «Краснодаре»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта новая зарплата Кордобы в «Краснодаре»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Для «Краснодара» новый контракт с Кордобой - это маленькая победа»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на новость о форварде «Краснодара» Кордобе
11:09 · Россия. Премьер-лига
Саравия оценил уровень футбола в России
Все новости