Кашчелан: «Чемпионат России на Балканах популярен»

Экс-футболист «Балтики» Младен Кашчелан заявил, что на Балканах следят за чемпионатом России.
«У нас есть спутниковые каналы, которые каждые выходные транслируют все матчи РПЛ. Чемпионат России в наших странах достаточно популярен», - цитирует Кашчелана Metaratings.
Отметим, что Кашчелан входил в тренерский штаб Саши Илича в «Пари НН», Младен завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.
В последнее время всё больше и больше балканских футболистов и тренеров приезжает в чемпионат России, серб Деян Станкович является наставником «Спартака», а Марко Николич возглавляет московский ЦСКА.
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