Лесовой ответил, деградирует ли РПЛ

Атакующий полузащитник кипрского АЕЛа Даниил Лесовой ответил на вопрос, деградирует ли в настоящий момент Российская премьер-лига.

«Мне кажется, что пока нет еврокубков, чтобы можно было сравнить с другими командами, нельзя говорить, деградируем мы или прогрессируем. Когда будут еврокубки, что-то можно будет понять», - цитирует Лесового «РБ Спорт».

Лесовой добавил, что он скорее не согласен с мнением о деградации российского чемпионата.

Как известно, права на 26-летнего Даниила Лесового принадлежат московскому «Динамо». В АЕЛ на правах аренды футболист перешёл в начале августа.