Ещенко сравнил «Краснодар» и «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о сравнении «Краснодара» и «Зенита».

«Краснодар» по игре нравится больше, чем «Зенит»? Конечно. Он это доказал, победив Петербург. А «Зенит» в том же матче с «Локомотивом» не смог создать много моментов», - цитирует Ещенко Metaratings.

«Краснодар» в четырнадцати прошедших турах Премьер-лиги ни разу не проиграл, добившись одиннадцати побед при трёх ничьих. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате, опережая второй «Зенит» на три очка.

Напомним, что в конце сентября «Краснодар» обыграл на своём поле «Зенит» со счётом 2:0.