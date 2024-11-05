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Три клуба хотели подписать Боселли летом

05 Ноября 2024 • 14:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
09.11 19:30

Вингер «Пари НН» Хуан Боселли мог покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщил бывший руководитель селекционного отдела «Пари НН» Антон Чистяков в разговоре со Sport24.

«Летом было три предложения: два из России, одно из Мексики. Но клуб не захотел отпускать его меньше, чем за миллион евро», - сказал Боселли.

24-летний уругваец перешёл в «Пари НН» из «Жил Висенте» в сентябре прошлого года, действующее соглашение Хуана с нижегородцами будет действовать еще полтор сезона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Боселли сыграл 13 матчей, забил четыре голе и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Хуан Боселли

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