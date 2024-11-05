Дьяков: «Успех «Краснодара» - процентов 80 заслуга Кордобы»

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался относительно пролонгации сотрудничества между колумбийским центрфорвардом Джоном Кордобой и «Краснодаром».

«Продление контракта Кордобы - отличная новость для «Краснодара». Джон - лучший форвард страны, он в полном порядке. Успех «Краснодара» - процентов 80 заслуга Кордобы», - передает слова Дьякова «Чемпионат».

Новое трудовое соглашение 31-летнего форварда с «быками» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кордоба провел десять поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.