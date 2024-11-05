Джанашия: «Локомотив» готов бороться за первое место»

Экс-нападающий сборной Грузии и московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о результатах «железнодорожников» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Локомотив» готов бороться за первое место. Сейчас «Локомотив» в хорошем состоянии, но не факт, что его хватит до конца сезона. Команда молодая, может устать», - приводятся слова Джанашии на страницах Metaratings.ru.
По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от идущего первым «Краснодара» на пять баллов.
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