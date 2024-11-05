Камоцци упомянул «Спартак», комментируя продление контракта Кордобы

Нападающий Джон Кордоба продолжит выступать за «Краснодар». Во вторник клуб объявил о продлении контракта с колумбийским нападающим до середины 2027 года. Комментарий на этот счёт дал Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака».

«Отличная сделка для всех сторон, это успех «Краснодара». Непонятно, почему «Спартак» отказался от такого игрока», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Джон Кордоба провёл 14 матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и четыре голевых паса.

«Краснодар» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.