Червиченко высказал мнение о дерби «Динамо» - «Локомотив»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящей встрече «Динамо» и «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.

«Мне кажется, что наличие теплокровных легионеров будет ослаблять команду. У кого окажется меньше легионеров и будут более северные ребята, у того, возможно, и будет преимущество», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

По итогам 14 туров Премьер-лиги «бело-голубые» занимают четвертое место в Премьер-лиге, а «железнодорожники» - третье.