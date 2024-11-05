Лесовой – о финансах: В АЕЛе теряю в разы

Атакующий полузащитник Даниил Лесовой ответил на вопрос о деньгах. У футболиста спросили, сколько он потерял в финансах, когда решил перейти в кипрский АЕЛ.

«Теряю в разы. Но, как я уже говорил, у меня в «Динамо» было мало игрового времени. К тому же, в «Маккаби» всё получилось скомкано. Я не проходил предсезонку, не был готов, а меня бросали в матчи Лиги Европы», - цитирует Лесового «РБ Спорт».

Даниил Лесовой выступает за АЕЛ в аренде – права на футболиста принадлежат московскому «Динамо». За кипрскую команду Лесовой провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Лесового в 1,5 миллиона евро.