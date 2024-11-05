Игрок «Рубина»: «Россия заслуживает возвращения в еврокубки»

Хавбек казанского «Рубина» Велдин Ходжа высказал мнение об отстранении российских клубов от еврокубков. Бан действует с февраля 2022 года.

«В России очень безопасно. Здесь есть сильные клубы, хорошие стадионы. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках. Россия заслуживает возвращения», - приводятся слова полузащитника на страницах Sport24.

После 14 туров чемпионата России казанская команда с 18 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги «Рубин» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.