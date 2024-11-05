Непомнящий - о Кордобе: «Правильный ход от «Краснодара»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал новость о новом трудовом соглашении нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».
«Правильный ход от «Краснодара». Я всегда за то, чтобы в нашем чемпионате были такие футболисты. Но никто не знает, что произойдёт зимой», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Новое трудовое соглашение 31-летнего колумбийца с краснодарским клубом рассчитано до середины 2027 года.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Кордоба провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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