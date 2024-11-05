Деменко прокомментировал новую сделку «Краснодара» и Кордобы

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал новый контракт нападающего Джона Кордобы с «быками». Стороны заключили соглашение до середины 2027 года.

«Это важно и для клуба, и для футболиста. Клуб понимает, что подписывает хорошего игрока и сможет его в дальнейшем продать», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Джон защищает цвета краснодарского коллектива с 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел десять поединков, в которых записал восемь забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам 14 туров «быки» с 36 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.