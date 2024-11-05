Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал продление контракта форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Нельзя говорить, что продление Кордобы – это гарантия, что он не уйдёт. Переподписание – это иногда часть трансферной политики. То есть одним из компонентов руководства клуба является уверенность, что до 2027 года поступит по нему весьма привлекательное предложение», - сказал Билялетдинов.

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой до лета 2027 года. В текущем сезоне колумбиец сыграл 14 матчей, в которых отметился восемью голами и отдал четыре результативные передачи.