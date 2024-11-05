Тетрадзе рассказал, как повлияет новый контракт Кордобы на игроков «Краснодара»

Бывший игрок Омари Тетрадзе высказался о новом контракте колумбийского нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».
«Новый контракт Кордобы вдохновит партнёров - у них появятся дополнительные силы в борьбе за чемпионство. Чем больше в РПЛ будет таких футболистов, тем интереснее чемпионат», - передает слова Тетрадзе «Чемпионат».
Новое трудовое соглашение Кордобы с краснодарским клубом рассчитано до середины 2027 года. Предыдущий контракт истекает в 2025-м.
В текущем сезоне чемпионата России Джон провел десять матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей.
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