Пименов выбрал фаворита в матче «Спартак» - «Ростов»

Бывший нападающий Руслан Пименов дал комментарий касательно предстоящего кубкового поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом».
«Слишком много негатива рядом со «Спартаком», нужно выигрывать каждый матч. Думаю, что «Спартак» будет фаворитом, в первой игре всё и решится», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч «Спартака» и «Ростова» состоится 5 ноября на московском стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «красно-белые» с 25 очками занимают пятое место, а «жёлто-синие» располагаются на десятой строчке.
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