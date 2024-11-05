Булыкин отреагировал на продление контракта Кордобы с «Краснодаром» до 2027 года

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал продление контракта форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Думаю, что все в плюсе - и «Краснодар», и Кордоба. Не знаю, какая у него зарплата, но наверняка сделали бонусы, да и сам футболист уверенность получил, и «Краснодар» оставил сильного игрока, который хотел уйти в другую команду. Может быть, прописали отступные, нюансов много, но видится, что от этого всем только польза. Ну, если только Кордоба не снизит к себе требования и не перестанет играть. Потому что у него хороший контракт на три года, он может расслабиться», - сказал Булыкин.

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой до лета 2027 года. В текущем сезоне колумбиец сыграл 14 матчей, в которых отметился восемью голами и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость Кордобы оценивается в 14 млн евро.

Кордоба продлил контракт с «Краснодаром»

Раскрыты данные о зарплате Кордобы в «Краснодаре»