Защитник «Спартака» Бабич ответил на вопрос о матче со сборной России

Защитник столичного «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич дал комментарий касательно потенциального поединка против национальной команды России.
«С удовольствием сыграли бы против России. Почему нет? В любой ситуации я буду рад сыграть против сборной России. Но пока об этом ничего не слышно, мы готовимся к Лиге наций», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборные России и Сербии провели товарищеский поединок весной 2024 года. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 4:0.
В ноябре у сборной России запланированы две товарищеские встречи – против команд Брунея и Сирии.
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