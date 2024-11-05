Бабич: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит»

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с журналистами поделился мнением о самом принципиальном сопернике своей команды.

«После игры с ЦСКА могу сказать, что прочувствовал атмосферу дерби полностью. ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит». Дерби с ЦСКА - историческое», - передает слова сербского футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что дерби ЦСКА и «Спартака» прошло на стадионе «ВЭБ Арена» в минувший уик-энд. Матч завершился победой «красно-белых» со счетом 2:0.

После 14 туров чемпионата России спартаковцы с 25 набранными баллами располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.