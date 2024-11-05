Сёмин отреагировал на новый контракт Кордобы с «Краснодаром»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что нападающий Джон Кордоба подписал новое трудовое соглашение с «Краснодаром».

«Это лучший игрок нашей лиги, такие футболисты и приносят чемпионство. Продление контракта с ним - большой успех для руководства клуба», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Кордоба заключил новый трудовой договор с «быками» до середины 2027 года. В сезоне-2024/2025 колумбийский нападающий провел 14 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.