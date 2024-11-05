Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность ухода Джона Кордобы из «Краснодара» после продления контракта.

«Всё может быть. Если для него сделают предложение с большими деньгами… В любом случае, он будет зарабатывать деньги. Сказать, что он фанатично предан «Краснодару», нельзя. Если предложат ту сумму, от которой нельзя отказаться, он перейдёт в любую команду, не только в «Спартак», - сказал Балахнин.

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой до лета 2027 года. В текущем сезоне колумбиец сыграл 14 матчей, в которых отметился восемью голами и отдал четыре результативные передачи.

Трансферная стоимость Кордобы оценивается в 14 млн евро.

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