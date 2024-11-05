Мостовой оценил новую сделку Кордобы с «Краснодаром»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с журналистами высказался о новом трудовом соглашении форварда Джона Кордобы с «Краснодаром». Стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2027 года.

«Насколько важно это продление? Если в процентном соотношении, то на все 100. Уже второй или третий год говорю, что Кордоба - один из лучших футболистов чемпионата», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Колумбийский центрфорвард защищает цвета краснодарского коллектива с лета 2021 года. В общей сложности нападающий сыграл за «быков» 99 поединков в различных турнирах, записав на свой счет 53 забитых мяча и 24 голевые передачи. В текущем розыгрыше РПЛ Джон отметился восемью голами.