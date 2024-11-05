«Краснодар» смог сохранить своего лидера – нападающий Джон Кордоба продлил контракт до конца сезона 2026/2027. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», по новому трудовому договору Кордоба будет зарабатывать 3,8 миллиона евро в год. За счёт бонусных выплат за голевые действия и трофеи сезонный заработок Джона может вырасти до 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Джон Кордоба поучаствовал в 14 матчах чемпионата и Кубка России. В них колумбиец забил восемь голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Как известно, «Краснодар» сейчас является лидером Российской премьер-лиги.