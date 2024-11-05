Стала известна новая зарплата Кордобы в «Краснодаре»

Во вторник было объявлено о продлении контракта Джона Кордобы с «Краснодаром». Колумбийский футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2027 года.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», но новому контракту с учётом бонусных выплат Кордоба будет зарабатывать приблизительно 4,7 миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне Джон Кордоба забил восемь голов в четырнадцати матчах. «Краснодар» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Зенит» на три зачётных балла.