Раскрыта новая зарплата Кордобы в «Краснодаре»

Стали известны финансовые детали нового трудового соглашения между колумбийским нападающим Джоном Кордобой и «Краснодаром».

Согласно сведениям журналистов «РБ Спорта», форвард теперь будет зарабатывать четыре миллиона евро в год. Также сообщается, что Кордоба получит подписной бонус в размере трех миллионов евро.

Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Предыдущее соглашение истекало в 2025 году.

В текущем сезоне чемпионата России Кордоба провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. «Быки» с 36 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.