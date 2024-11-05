Таранов: «Для «Краснодара» новый контракт с Кордобой - это маленькая победа»

Экс-футболист Иван Таранов поделился мнением о новом контракте нападающего Джона Кордобы с «Краснодаре».

«Для «Краснодара» подписание нового контракта с Кордобой - это маленькая победа. Не думаю, что Джон хотел покинуть команду, он просто хотел более лучшие условия», - приводятся слова Таранова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что колумбийский нападающий пролонгировал сотрудничество с краснодарским коллективом до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кордоба провел десять поединков. 31-летний центрфорвард записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.