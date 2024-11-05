Булыкин отреагировал на новость о форварде «Краснодара» Кордобе

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал известие о новом контракте между нападающим Джоном Кордобой и «Краснодаром».

«Кордоба после подписания контракта не будет думать о других командах и сосредоточится на игре за «быков». Большой плюс, когда такой футболист остаётся в нашем чемпионате», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Новый трудовой договор Кордобы с краснодарским клубом рассчитан до середины 2027 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард отметился восемью забитыми мячами.

После 14 туров чемпионата страны подопечные Мурада Мусаева набрали 36 баллов и лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка.