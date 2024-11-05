Саравия оценил уровень футбола в России

Хавбек «Ростова» Родриго Саравия поделился мнением об уровне футбола в Российской премьер-лиге.
«В России хороший уровень футбола. Тут очень много физики, но я перешёл из чемпионата, где уже сталкивался с этим. Так что это не доставило мне каких-то проблем», - передает слова уругвайского полузащитника «Чемпионат».
В нынешнем сезоне чемпионата России команды сыграли 14 туров. На первой позиции с 36 набранными баллами располагается «Краснодар». Вторую строчку занимает действующий чемпион Премьер-лиги – петербургский «Зенит». На счету подопечных Сергея Семака 33 очка. Топ-3 замыкает московский «Локомотив», набравший 31 балл.
Бан пользователя