Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор предсказал точный счёт дерби «Динамо» - «Локомотив»

05 Ноября 2024 • 10:52 Комментировать

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» встретится с «Локомотивом». Своим мнением по этому противостоянию поделился бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор.

«Проблемное «Динамо», у которого много травмированных. Ничего не смогут они противопоставить «Локомотиву». Счёт будет 3:1 в пользу «Локомотива», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» и «Локомотивом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 5 ноября. Начало поединка запланировано в 20:45 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча организует Liveresult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Эдуард Мор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Спартак» принял решение по Пруцеву Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
11:39 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Для «Краснодара» новый контракт с Кордобой - это маленькая победа»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на новость о форварде «Краснодара» Кордобе
11:09 · Россия. Премьер-лига
Саравия оценил уровень футбола в России
10:52 · Россия. Премьер-лига
Мор предсказал точный счёт дерби «Динамо» - «Локомотив»
10:30 · Кубок России
«Динамо» – «Локомотив»: Кого Личка и Галактионов выпустят в стартовых составах на московское дерби Кубка России
09:43 · Россия. Премьер-лига
Медина: «У Станковича есть свой метод руководства командой»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Виллиану Роше надо влепить показательную дисквалификацию» эксклюзив
09:15 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высказался о победе над «Крыльями Советов»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Локомотив» может сдуться»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко назвал победителя дерби «Динамо» - «Локомотив»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов»
04:46 · Россия. Премьер-лига
​Боярский - о травме Латышонка: «Беда какая!»
04:19 · Россия. Премьер-лига
​Лапочкин: «У «Спартака» нет шансов отменить красную карточку Лапочкина» 1
03:14 · Россия. Премьер-лига
​«Акрон» проведёт зимние сборы в Объединённых Арабских Эмиратах
02:15 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов верит в спасение «Ахмата»
04 Ноября
22:57 · Россия. Премьер-лига
Денисов — о драке в дерби: «Хотите драться — идите в другое место»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» стоит задуматься об увольнении Лички»
20:56 · Кубок России
Смородская: «Не думаю, что «Спартак» будет мотивирован на Кубок России» 2
20:27 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал игрока ЦСКА, являющегося «будущим клуба»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда отреагировал на слухи об уходе Жозе из «Спартака»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о ситуации Дзюбы
19:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил «Спартак»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Гранат дал совет «Краснодару»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Гершкович выступает за введение налога на иностранных тренеров 2
19:26 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о драке в дерби ЦСКА – «Спартак»
Все новости