Мор предсказал точный счёт дерби «Динамо» - «Локомотив»

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» встретится с «Локомотивом». Своим мнением по этому противостоянию поделился бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор.

«Проблемное «Динамо», у которого много травмированных. Ничего не смогут они противопоставить «Локомотиву». Счёт будет 3:1 в пользу «Локомотива», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» и «Локомотивом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 5 ноября. Начало поединка запланировано в 20:45 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча организует Liveresult.ru.