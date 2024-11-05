Нападающий Джон Кордоба заключил новое трудовое соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

Новый контракт между колумбийским форвардом и российским клубом рассчитан до середины 2027 года. Предыдущее соглашение истекало в 2025 году.

«Джон, работаем дальше», - говорится в публикации краснодарского коллектива.

Кордоба защищает цвета «Краснодара» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России 31-летний бомбардир провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

По итогам 14 туров Премьер-лиги краснодарский клуб с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице.